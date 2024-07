A hivatásos kereső egyesületeket is értesítettük, Pécsről, Tolnából is érkeztek, kutyás és drónos keresés is zajlott. Délután öt órakor közel hetven ember rendőri, profi irányítás mellet fésülte át a kukoricást, a napraforgó mezőt és az üres házakat is. E házakat végigkutatva a Mecseknádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai a Flórián utcában, egy elhagyatott épületben találták meg a fiút