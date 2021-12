– Az ösztöndíjprogram a diákok karrierépítéséhez is hozzájárul, emellett pedig azokkal az intézményekkel is ápoljuk és erősítjük a partnerkapcsolatot, ahol az ösztöndíjasok tanulnak. Fontos, hogy a hátrányos helyzetben élő, de kiemelkedő tehetségeknek is támogatást nyújthatunk – mondta Kaposvári Anna, a vállalat HR-igazgatója. Több ösztöndíjas diák hazai- és nemzetközi szinten is kimagasló eredményeket ért el a művészet, a sport, vagy éppen a tudomány területén.



A Duna-Dráva Cement Kft. Ifjúsági és Innovációs Alapítvány Vácon a 2005/2006-os, Beremenden pedig a 2010/2011-es tanévtől kezdődően már összesen több mint 105 millió forinttal támogatott 1200 tehetséges tanulót.