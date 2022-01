A Kistapolcai Polgárőr Egyesület be szeretné fejezni a tevékenységét, így jött az ötlet, hogy ha a siklósi polgárőröknek lenne egy aktív egyesületi elnökük, akkor a kistapolcai egyesületet elnök- és székhelyváltással átköltöztetnék Siklósra.

Riegl Gábor, a város polgármestere, illetve a képviselő-testület támogatását adta ehhez, sőt egy 3 helyiségből álló irodát is kaptak a polgárőrök a Szolgáltatóházban. A helyiségek berendezése folyamatban van, s mire a cégbíróság a névváltoztatást bejegyzi, addigra teljesen be tudnak költözni az önkéntesek. Az egyesület elnöke Fischer Zsolt, a Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója lesz, aki kiemelt figyelmet fog fordítani az ifjú polgárőrök utánpótlására is. Jelenleg egyébként tíz felnőtt és három ifjú polgárőr lát el szolgálatot Siklóson, de ezt a létszámot szeretnék akár duplájára, triplájára bővíteni.

A civil szervezet a pályázati lehetőségeket is szeretné minél előbb kihasználni. A siklósi polgárőrök egyébként tavaly az érettségi alkalmával többször segítettek a gimnáziumban (megfelelő maszkhasználat, távolságtartás, biztonság), tavaly év végén az adventi időszakban is közreműködtek a város rendezvényein, illetve legközelebb szombaton a Vince-napi programot fogják biztosítani.

Fischer Zsolt intézményvezető elmondta, az idén 72 diák tanul a gimnáziumban a kadétképzésen.

A honvédelem, a polgárőrség és a rendőrség céljai pedig közösek, így nagyon jó lehetőséget ad a kadétoknak a polgárőrségnél teljesíthető szolgálat, amelyet egyébként össze tudnak kapcsolni a 50 óra kötelező közösségi szolgálattal is. A siklósi polgárőrség létrehozása a rendőrség, a polgárőrség, a siklósi önkormányzat, a honvédség és a gimnázium kapcsolatát is jól szimbolizálja a közbiztonság erősítése mellett.