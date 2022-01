A hatvan évvel ezelőtt épített út a Magyar Falu Program keretein belül 90 millió forint kormányzati forrásból újult meg. Ennek már épp itt volt az ideje – ahogy Zsdrál Artúr polgármester fogalmazott: „végre nem kell tovább kerülgetniük az autósoknak a méteres kátyúkat”. A helyiek gyakran viccelődtek azzal, hogy még a közeli dűlőkön is jobb közlekedni, mint a bekötőúton. A polgárőrök is örültek az új szolgálati járműnek, amit azonmód használatba is vettek. A 2009-ben alapított szervezet polgárőri munkájának hála, évek óta nem történt bűneset a községben.

A fejlesztések ezzel még nem fejeződtek be Pécsudvardon. Kővári János megyei fejlesztési biztos ugyanis az átadón elárulta, hogy javában zajlanak az egyeztetések arról, hogy a nemrég átadott játszótér után hamarosan egy óvodával is gazdagodhat a község, sőt hamarosan sor kerülhet a közösségi ház felújítására is. R. B.

