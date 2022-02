A PTE Művészeti Karán diplomázott muzsikus a zeneszerzők/zeneírók kategóriájában gyűjtötte be a díjat. Balatoni egy szomszédjában lakott zongoratanárnő hatására kezdett el zenével foglalkozni még általános iskolás korában. Ráadásul oktat is a zenélés mellett, ugyanis már gyakorlatilag a diplomái megszerzése után egyből óraadó lett a Művészeti Karon, majd a doktori fokozat megszerzése óta tanársegédi státuszba is került az alma materemben.

Szintén nívós díjat zsebelhetett be Körtesi András, aki a PTE MK alumnusa és dolgozója. Körtesi az idén először meghirdetett zongorakísérő kategóriában vehette át a kitüntetést. A zongoraművész 1989 óta Pécsett él, tanít a zeneiskolában és a Janus Pannonius Tudományegyetemen is.

Összegezve 14 kategóriában 37 díjazott ünnepelhetett. A kitüntetéseket a nem hivatásos kórus-, zenekari és népzenei élet kiemelkedő képviselői számára a magyar kultúra napja alkalmából nyújtották át, melyet a díj 2004-es megalapítása óta a szövetség szakmai bizottságainak javaslatai alapján ítél oda a szervezet.