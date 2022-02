Bűncselekmény hiányában megszüntette a rendőrség a nyomozást a szigetvári rekreációs központ ügyében – tudtuk meg Zöldi Zoltántól, a kivitelező Building-Tech Építőipari Kft. tulajdonosától.

A céggel szemben még a beruházás megrendelője, a szigetvári önkormányzat tett feljelentést költségvetési csalás miatt.

Zöldi Zoltán elmondása szerint eddig csak a nettó 409 millió forintos beruházás hetvenöt százaléka valósult meg, és az önkormányzat is ennyit fizetett ki nekik a teljes összegből.

– Csináltattak egy felmérést, és arra hivatkozva mondták, hogy fizessük vissza a pénzt, amit szerintük elcsaltunk. Csakhogy van egy állami szakértői vélemény is az ügyben, ami szerint nem csaltunk el semmilyen pénzt. Ezt támasztja alá az is, hogy megszüntette a rendőrség a nyomozást bűncselekmény hiányában – mondta Zöldi.

A tervek szerint a közparkban fedett játszóház, információs pont, kávézó és egy ahhoz tartozó nyitott terasz, több korosztály igényeit kielégítő játszótér, egy fedett terasz, egyéb szociális helyiségek, és egy street workout pálya is épült volna. Mindehhez kapcsolódóan pedig egy személygépjárművek és autóbuszok számára is alkalmas parkoló kialakításáról is szól a projekt dokumentuma.

Zöldi Zoltán lapunknak elárulta, most, hogy a rendőrség megszüntette a nyomozást, perre viszik az ügyet, hogy az önkormányzat fizesse ki a Building-Tech Építőipari Kft.-nek a hiányzó összeget.

Megkerestük Vass Péter szigetvári polgármestert is, aki a nyomozás megszüntetését úgy kommentálta, számukra az ügy még nincs lezárva, és ügyvédeikkel épp polgári pert készítenek elő Zöldi Zoltán cégével szemben.

Más beruházás is megtorpant

Még tavalyelőtt írtunk róla, hogy leállt a szigetvári Napsugár Óvoda építése, nemrég viszont már arról számoltunk be, hogy a kormány kiemelt többlettámogatást biztosított a projektnek, így az évek óta húzódó kivitelezés végre érdemben elindulhat. Nagy Csaba, Szigetvár országgyűlési képviselője közösségi oldalán jelentette be tavaly decemberben, hogy a kormány több mint 266 millió forint többletforrást biztosít a Napsugár Óvoda befejezéséhez – ez az eredeti 133 millió építési összeg 200%-át jelenti, így összesen közel 400 millió forintból épülhet újjá az intézmény.