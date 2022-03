Ismét útjára indulnak a Google autói, hogy frissítsék a városok, utak és autópályák nézetét a Google Térképen.

A március 11-én elinduló járművek a következő hónapokban érintik majd a Dunántúlon többek között Sopron, Székesfehérvár, Szekszárd, Veszprém, Ajka, de még Pécs városát is. A felhasználók a Google Utcatérképpel bárhonnan felkereshetik a magyar települések többségét, így megtekinthetnek kastélyokat és várakat is, valamint a digitális térben akár nemzeti parkokat is bejárhatnak.