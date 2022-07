Az új járatot az Abaligeti barlang már ismert oldalágával sikerült összekötni, híres baranyai barlang így egy csapásra több mint négyszáz méterrel hosszabbá vált.

A felfedezésben Zalán Béla mellett Haász József, Bükösdi-Garai Fédra, Gregorits Máté és Simon Balázs vállaltak fontos szerepet.

Figyelemre méltó, hogy rengeteg olyan cseppkőképződmény is találhatón itt, amilyen a mecseki karsztvidéken kevés helyen fordul elő – számolt be a kutatásvezető.

Azt is elmesélte, értékes régészeti és őslénytani leleteket is találtak már barlangtúráik során.

– Késő rézkori kerámia töredékekkel és obszidián magkővel is találkoztunk már, ezek a Janus Pannonius Múzeumhoz kerültek. A víz szállította őket a barlangba, hasonlóképp történt az őslénytani leletekkel is. Találtunk több jégkorszaki állati maradványt, többek között mamutok és gyapjas orrszarvúk csontjait, fogait – számolt be a felfedezésekről Zalán Béla.

Forrás: Haász József

Fiatalon kezdtem el foglalkozni a barlangkutatással. Rájöttem, új kontinenseket már aligha fedezhetek fel, a talpunk alatt azonban található egy gazdag és különleges világ, amit kevesen ismernek

– emlékezett vissza a kezdetekre.

Azt is elmesélte, régi kutatók leírásai, a szakirodalom böngészése is segít támpontokat adni, merre érdemes a kutatásokat végezni.

A szakértő elmondta, körültekintő odafigyeléssel, felelősségteljes hozzáállással biztonságosak a barlangtúrák, azonban mindenképp csapatban ajánlott útra kelni. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság pedig csak akkor ad kutatási engedélyt, ha a csapatban van egy szakképesített kutatásvezető, ez is a biztonságot segíti elő.

A kutatásvezető elmondta, bárkit szívesen látnak az önkéntes csapatban, de tizennyolc év alatti fiatalok esetében szülői engedély szükséges. Az érdeklődők a [email protected] címen tájékozódhatnak. A csoport nem csak felszín alatti, hanem felszíni túrákat is tart a Mecsek karsztvidékein – természetesen szabadon és ingyenesen csatlakozhatnak azok, akik kedvet éreznek a barlangok világának felfedezéséhez.