Siklós–Villány napsütötte domboldalain is még a rómaiak vetették meg a borvidék világhírűvé nemesített szőlőtermesztésének alapjait. A bor évezredek óta több egyszerű italnál: pótolta a fertőzött vizet, mérték gyógyszerként – már a piramisok építőinek is bor dukált védőitalként. Legendák szövődtek köré, hagyományok épültek rá – Pécsett a híres tüke kifejezés is a szőlőtőkéből formálódott.



Amint a dűlők izzadságos munkájának fontosabb fázisait is a kezdetektől mulatságokkal, fesztiválokkal üljük meg. Ezek egykoron a szentek jeles napjaihoz kötődtek – a Szent Vince-napi vesszővágástól-termésjóslástól egészen a Szent János-napi borszentelésig.