A rendezvényen november 5-én jelen lesz a Pécsi Jótékony Nőegylet, akik karitatív tevékenységükhöz keresnek támogatókat. Fotóparavánjuk mögé beállva remek fotók készülhetnek, közben datolyaszilvás süteményeikkel kápráztatják el a résztvevőket.

A piacon, bevásárlóközpontokban valószínűleg már a legtöbben találkoztunk a datolyaszilvával, ám azok korábban nagyrészt Spanyolországból vagy a Távol-Keletről érkeztek Magyarországra. Néhány éve azonban megjelent a helyi termelésű gyümölcs is.

A nagyon egészséges, egyes helyeken gyógyszerként is számon tartott datolyaszilva kiváló minden légúti megbetegedés megelőzésére, köhögés, influenza, hörghurut, torokfájás, torokgyulladás ellen, de magas vastartalma miatt vérszegénység ellen is javallják, sok béta-karotint és C-vitamint tartalmaz. Ázsiában nagy hagyománya van az aszalásának is, de elsősorban mindenhol frissen, nyersen fogyasztják, meghámozva és cikkekre vágva, a puhább példányokat héjastul félbevágva és kiskanállal a héjból kikanalazva.