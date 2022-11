Jól kezdődött a hét a Villányi Általános Iskola diákjainak, akik mindössze 20 perc alatt bejárták megyénk legkedveltebb látnivalóit, Baranya kincseit, és ehhez még az iskolapadból sem kellett felállniuk.

– A Baranya Kincsei Virtuális Vándorkiállítást a Baranya Megyei Önkormányzat indította azzal a céllal, hogy a megyénk különböző pontjain élő gyerekek, lakjanak akár nagyobb településen vagy éppen a legkisebb falvakban, tisztában legyenek azzal, hogy Baranya valóban Kincses Baranya. Olyan gazdag az értékeinek a tárháza, amelyhez fogható talán máshol sincs az országban. Legalábbis mi baranyaiak így gondoljuk. Egy olyan kiállítást állítottunk össze, amelynek keretében a diákoknak megyénk húsz talán legismertebb, legnevezetesebb értékét mutatjuk be egy virtuális virtuális térben, egy úgynevezett virtuális szemüvegen keresztül

– mondta Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke. Hozzátette, az idei évben több mint 20 helyszínre fogják elvinni a kiállítást, így legalább kétezer gyermek barangolhat virtuálisan megyénk különböző értékei között.

A gyerekek a VR szemüvegek segítségével láthatták többek között a Zsolnay Kulturális Negyed kiállításait, azután egy perc múlva már a Szigetvári, a Szászvári, vagy épp a Siklósi várban találták magukat. Az orfűi tavaknál naplementét néztek, jártak az Abaligeti-cseppkőbarlangban, a Harkányi Gyógyfürdőben, a Bikali élménybirtokon, vagy épp a Mecsek legmagasabb pontján, ahol a Zengő kilátó tetejéről élvezhették a panorámát.

Fotós: Löffler Péter

A virtuális hullámvasútra is felülhettek

A megyei elnök elmondta, azért célozták meg a fiatal korosztályt egy olyan technikával, amire talán ők most jobban odafigyelnek, mert sokkal izgalmasabb, egy kis színt csempész a mindennapokba, illetve az oktatási környezetbe.

A virtuális vándorkiállítást a VR szemüvegeken keresztül a Mosolygyár Egyesület elnöke, Marits István mutatta be a villányi diákoknak. A program célja a baranyai látnivalók megismerésén túl az is, hogy a gyerekek ezeket az értékeket a való életben majd a családdal is felkeressék. Egy másik teremben a diákokat szintén egy különleges élmény várta, a szimulációs székkel összekötött hullámvasutat próbálhatták ki.