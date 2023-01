Kezdődik az oktatás 1 órája

Az iskolában támad újra a vírus, nem ciki maszkot hordani

Régiónkban is egyszerre támad az influenza, a Covid és az RSV, főként a fiatalok között. Ám az igazi berobbanást erre a hétre várják, mivel a gyerekek a két hét szünet után visszatérnek az iskolákba, és sok szülőnek is most ér véget a szabadsága.

Sz. Zs. Sz. Zs.

Illusztráció Fotós: Ground Picture

Miután Kína, amely korábban vasszigorral több milliós városokat zárt be hermetikusan kevesebb esetszám miatt, mint amennyit mifelénk a kis falvakban regisztráltak, újranyitott, december elején egy pillanatra azt hihette a világ, fellélegezhet a Covid szorításából. Azóta sajnos tudjuk, hogy a földkerekség legnagyobb országa sem kigyógyult belőle, csak ráunt az elszigeteltségre, újra útnak induló turistái pedig régen látott ütemben fertőzik a világot.

Régi-új csapásként aztán itt az RSV, a főként a kisebb gyerekeket veszélyeztető, óriássejtes légúti fertőzés, amely miatt Németországban már nincsenek szabad ágyak a gyerekkórházakban; és amelynek roppant kellemetlen tüneteivel egyre több pécsi-baranyai fiatalt visznek orvoshoz a szülők. Ezekhez képest a „jó öreg” influenza járványhíreire már szinte fel se kapjuk a fejünket, pedig ez is lázas sebességgel terjed a kontinensen; a szomszédos Romániában például már járványügyi vészhelyzetet hirdettek miatta. Idehaza decembertől már heti 130–140 ezren fordulnak orvoshoz felső légúti panaszokkal, amelyből minden tizediknél állapítanak meg influenzát. Ahogyan dr. Pátri László pécsi gyermekháziorvos is. Aki szintén úgy véli, hogy az iskolakezdés nagyobb lendületet adhat a megbetegedésnek, hiszen az influenza, ahogyan a vírusok többsége, cseppfertőzéssel, így elsősorban a nagyobb közösségekben terjed.

A szakember ugyanakkor a megelőzés fontosságát hangsúlyozza.

A vitamindús, egészséges étrend fontossága mellett a gyerekek kapcsán kijelentve például, hogy egyáltalán nem ciki maszkot hordani, sem az iskolában, sem a buszokon, és egyáltalán bármely közösségben. A kézfertőtlenítő és a szappan rendszeres használata még kevésbé. Ha emellett a tenyerünk helyett zsebkendőbe tüsszentünk, gyakran szellőztetünk, jelentősen csökkenthetjük a megfertőződés esélyét. Pátri László még fontosabbnak tartja a védőoltást. A Covid-vakcinák sokak által megtapasztalt káros mellékhatásaira is utalva kiemelte ugyanakkor, hogy az influenza elleniek nagyon régi, évtizedek alatt tesztelt és bevált, élő vírust nem tartalmazó szerek, hatásosságuk mellett így biztonságosságuk sem kérdőjelezhető meg. Különösen nem a kiemelten veszélyeztetett, tehát idősebbek, krónikus betegek körében. Gyerekeknek már hat hónapos kortól beadható, mondja, egyben arra is figyelmeztetve, hogy a teljes védelem kifejtéséhez 10–14 nap szükséges. Így most, a járvány várható belobbanása előtt nincs mire várni, ha biztosra akarunk menni ellene, és el akarjuk kerülni a vírus okozta még súlyosabb mellékhatásokat.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!