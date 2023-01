Siklós, Harkány, Drávaszabolcs, Felsőszentmárton képviseletében vettek részt közéleti személyek, politikusok Alsómihojlác polgármesterének, Goran Aladićnak a meghívására azon a találkozón, amit kedden tartottak meg a horvátországi településen a déli szomszédunk schengeni övezethez való csatlakozása alkalmával.

Goran Aladić a találkozón a közös történelmi hagyományokról beszélt, amit most megkönnyített a határnyitás. A horvát város Siklós testvértelepülése is, ahonnan Riegl Gábor polgármester és Mojzes Tamás alpolgármester is meghívást kapott. A magyar város első embere a határmenti települések együttműködésének, közös gondolkodásának, tapasztalatcseréjének a fontosságát emelte ki, valamint arról szólt, hogy a turizmus mellett gazdasági, kulturális és a sportkapcsolatokat erősíteni kívánják. Az eseményen Drago Horvat, a Horvát Köztársaság Pécsi Főkonzulátusának főkonzulja is felszólalt.