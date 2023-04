Még a Magyar Szocialista Párt elnöke, Kaposi Levente is megjelent azon a fideszes sajtótájékoztatón – vélhetően a helyi baloldali portál munkatársaként –, amely arról szólt, hogy az elmúlt napokban Péterffy Attila pécsi polgármester hangjával egy álkérdéses, közvélemény-kutatásnak álcázott kampányt indítottak el.

Miután Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető köszöntötte Péterffy szövetséges pártjának, az MSZP-nek a helyi erős emberét, elmondta: a külföldről finanszírozott baloldal indított helyi telefonos kampányt, amely kapcsán felmerült a gyanú, hogy jogosulatlan adatkezeléssel személyiségi jogsértést követett el a pécsi baloldal, illetőleg a polgármester, hiszen az automata telefonhívás hangja Péterffy Attiláé.

Népszerűtlen a helyi dollárbaloldal

– A kampány a tartalmát illetően azért aggályos, mert a baloldal a 2019-es önkormányzati választás után ismét a pécsieket akarja becsapni, most nincs más eszközük, mint hazugságokkal a hatalmat megtartani. A városvezetés egy nem létező problémával igyekszik kampányt folytatni, mert valószínűleg ők is érzik, hogy a pécsiek nagyon elégedetlenek velük és az országos dollárbaloldalhoz hasonlóan Pécsen sem állhat túl jól a szénájuk – mondta. – A hazugságokat már megszokhattuk tőlük, de most nem tudni milyen adatbázisból dolgoztak, hogyan jutottak ezekhez a személyes adatokhoz, és még az erről szóló sajtómegkeresésre sem hajlandóak válaszolni. Egy hete bujkálnak a közvélemény elől. Az eset kísértetiesen hasonlít a tavalyi országgyűlési választási kampányban Márki-Zay Péternek és Bajnai Gordonnak a DatAdat csoporthoz köthető adatkezeléssel kapcsolatos visszásságához.