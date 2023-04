A területen már tavaly elhelyeztek több jelzőszerkezetet is, aztán a közelmúltban a teljes szakaszt feltúrták a gázvezetékcsere miatt, így a szenzorokat is eltávolították innen. A gázos munkák végeztével aztán az utóbbi időben Pécsen ritkaságszámba menő szép, új aszfaltos burkolatot kapott ez a szakasz, a parkolóhelyeket is felfestették - a szenzorok visszaépítése nem akármilyen módon sikerült. Információink szerint első alkalommal hiába zárták le a parkolókat, akkor a munkát nem végezték el, míg másodjára jelentős, cementes anyagra hasonlító foltokat hagytak a kivitelezők az egyébként tiszta és teljesen friss aszfalton, ami azt a benyomást kelti, mintha a valaki sorozatban összepiszkította volna a parkolóhelyeket.

Az esettel kapcsolatban kerestük a Biokomot is, hogy miért nem takarították le, illetve ha más koszolja össze a köztereket, akkor az milyen büntetéssel jár. A cég azt közölte, hogy „a szenzorok telepítéséhez használt vizes fúrási technológia során keletkező „cementes anyag" valójában az út, valamint az útalapból származó kőpor, amit az eső tökéletesen eltakarít. A frissen telepített szenzorok esetében csupán esztétikai okok miatt több száz liter víz elpazarlását nem tartjuk környezettudatosnak".

A fentiek miatt kérdés, hogy ezek után a pécsiektől milyen jogalap szerint követelhetik meg a Városházán azt, hogy a saját házuk előtt járdát, az árkot tisztán tartsák, a kutyapiszkot összeszedjék, ezek alapján minden koszt, mocskot lemoshat az eső, a szemetet pedig elfújhatja a szél.