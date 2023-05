A projekt kivitelezése és a szalagok átvágása maradt végül a baloldalra, valamint egy mellékhelyiség biztosítása az idejáró szülőknek, gyermekeknek. Ám ennek részbeni előkészítő egyeztetéseit is lefolytatta már az előző a önkormányzat. Csakhogy az elmúlt három évben a nagyívű pécsi vécéproblémára nem találtak megoldást az önmagukra szakértőként tekintő városvezetők, akik egyébként tanácsnokok, tanácsadók, biztosok, ügyvédek garmadáját alkalmazzák, hogy a város ügyes-bajos, kisebb és nagyobb dolgai a megfelelő mederben folyjanak, pláne megoldódjanak.

Talán a tanácsadóknak is köszönhető, hogy az elmúlt évek alatt már a polgármester is „fejből megismerte” a kertvárosi nagy játszótér melletti mosdóprojektet, és a témáról Péterffy Attila pécsi polgármester a Mosolymanó Egyesület kérdésére a közmeghallgatáson már színt is vallott az ügyben.