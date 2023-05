Sumonytól északra Bánfa, Szentegát és Rózsafa környékén csak vasárnap 47 milliméter csapadék esett, de előtte, és kedden is sok esőt kapott a terület, melynek következtében kiöntött az Okor-patak, és a víz elárasztott több szántóföldet, valamint az ott található méhcsaládok is veszélybe kerültek. May Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület baranyai méhészeti szaktanácsadója lapunkat arról tájékoztatta, hogy a kaptárak helyenként 30 centiméteres vízben álltak. Alul a kijárókon befolyt a víz, így a méhek, amennyire tudtak, felhúzódtak a kaptár felső részébe, de a víz alá került méhek, illetve a fiasítás elpusztult.

A helyi gazdák megengedték, hogy a méhészek a bevetett földjükön keresztül traktorral közelítsék meg a kaptárakat. A méhészek felül légrést nyitottak a méheknek, majd megemelték a kaptárakat. A méhek azonnal kirepültek (méheket szállítani csak este lehet), hiszen stressz érte őket.

A területet egyébként szintén elöntötte a víz, így az elvetett szója is odalett.

May Gábor elmondta, elsősorban az volt a fontos, hogy a veszélyt elhárítsák és a méhek megnyugodjanak, de a következő napokban kárfelvételi jegyzőkönyvet készítenek, hiszen az egyesület tagjainak van biztosítása a káreseményekre. A víz máshol is okozhat gondot, az alacsonyabban fekvő területeken fokozottabban figyelnek most a méhészek is.