Papp Norbert pécsi matematika magántanár, akinek majdnem mindegyik pécsi középiskolából volt magándiákja, elmondta, hogy a tanulói szerint a középszint első feladatsora kicsit nehezebb volt a szokásosnál, ott gyűlt meg egy-két feladattal a bajuk. De megemlítette azt is, hogy igazán érdekes volt a matematika érettségivizsga első részében, hogy két darab koordinátageometria feladatot is tartalmazott. Általában úgy szokták felépíteni a kérdéssort, hogy egy-egy adott témakörből egy feladatot szoktak beletenni.

A koordinátageometria mellett a tanulóknak meg kellett oldani egy egyszerű egyenletrendszert, egy mértani sorozatos, valamint egy gömbös feladatot is. Papp Norbert az első feladatsorral kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy nem volt nehéz, egy kicsit talán jobban meg kellett dolgozni a pontokért, de a függvénytáblázat alapján könnyen meglehetett a feladatokat oldani.

Az első feladatsor érdekessége a második feladatsor esetében is megismétlődött, hiszen ott is volt két geometria feladvány, amelyből az egyik a kötelezően megoldandók közé tartozott.

A választható feladatok közül a 16-os egy vegyes feladat volt, ami azért is jó, ha választottak a diákok, mert öt kérdés volt feltéve, és lehetett részpontokat szerezni. A 17-es 18-as feladat esetében Papp Norbert is kíváncsian várja a statisztikát, hogy melyiket választották többen. Az ő diákjai is e kettő között hezitáltak. A 17-es feladat volt a geometria, de ő általában nem szokta javasolni a tanulóinak, hogy a választható feladatoknál válasszák a geometriát, mert az a tapasztalata, hogy ebbe könnyebben bele lehet bukni. A 18-as szimpatikusabb feladat volt, amely tartalmazott gráfot is, valamint szöveges feladványt is.

A magántanár úgy gondolja, hogy a második feladatsor nagyon sokrétű volt, és jól lehetett részpontokat szerezni benne.

A diákok többsége úgy nyilatkozott a vizsga egészéről, hogy nem érezték nehéznek és jól sikerült. Többen is mondták , hogy biztos 4-es vagy 5-ös lesz.