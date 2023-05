Hétfőn kora délután kezdődött Pécsett, a Kodály Központban a Sportújságíró-kongresszus, amelyen neves sportvezetők, meghívott vendégek is eljöttek és köszöntötték a résztvevőket, nyitóbeszédet mondott dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár. Délután sor kerül szakmai prezentációkra (a budapesti atlétikai vb-ről beszél a szervező cég vezérigazgatója, Németh Balázs), bejelentésekre (dr. Sterbenz Tamás, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora és Fábián László, a MOB főtitkára is fontos üzenettel érkezik), szerződés-aláírásokra és átadják a szövetség éves szakmai kitüntetéseit, az Életműdíjakat, a Feleki-díjakat, a Gyulai-díjakat, a Farkas József-díjat, a Boskovics-díjat, a Nívódíjakat és a Sport Televízióval közösen alapított Lázár Bence-díjat. A tisztújító közgyűlésen megválasztják a szövetség tisztségviselőit a következő négy évre és – az elnökség előterjesztése alapján – várhatóan elfogadják az MSÚSZ új alapszabályát is.

Dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár köszöntötte a résztvevőket

A közgyűlés és a hivatalos szakmai program végeztével a résztvevőket a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének dísztermében dr. Őri László, a vármegyei közgyűlés elnöke fogadja, és megtiszteli jelenlétével a programot Rátgéber László, a pécsi, a magyar és a nemzetközi kosárlabda legendája is.