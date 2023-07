Makai Zsuzsanna jelenleg a mohácsi plébánia karitászcsoportjának legidősebb, de egyben egyik legaktívabb tagja is: önzetlenül és nagy alázattal kapcsolódik be a szolgálatba, valamint a heti rendszerességű templomtakarításban is részt vállal. Szívesen kalauzolja a városba érkező vendégeket a mohácsi Fogadalmi templomban, melynek történetét kiválóan ismeri.

Oberling Antalné Bakóca településnek és egyházközségének ismert és elismert tagja, mindig tevékenyen részt vett annak életében, sekrestyésként ma is szívesen díszíti a templomot saját kertjében nevelt virágaival.

Ács Béla posztumusz kitüntetett, aki a Plébániai Tanácsosok Testületének alelnökeként sokat fáradozott Pellérdért, a település hívő közösségéért.