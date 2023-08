A tanszeradományokat ezen a hétvégén gyűjti Baranya több városában is a szervezet. Augusztus 19-én 10 és 18 óra között hét helyen, Pécsett a Makay úti, a Budai Vámnál található és a Kincses úti üzletben, ezenkívül a mohácsi, a komlói, a szigetvári és a siklósi áruházakban gyűjtik az adományokat.

Mindent, ami az iskolakezdéshez szükséges lehet, szívesen fogadnak: a tanszerek mellett jó állapotban lévő, használt iskolatáska, tolltartó, a gyerekeknek az iskolai ünnepélyeken felvehető fehér ing vagy blúz, illetve sötét szoknya, nadrág is nagy segítséget jelent a nélkülözők számára.

A befolyt adományokból korosztályoknak megfelelő csomagokat állítanak össze a Vöröskereszt munkatársai, és még tanévkezdés előtt átadják a baranyai rászorulóknak.

Cél, hogy öröm legyen az iskolakezdés

A Katolikus Karitász idén is meghirdette Legyen öröm az iskolakezdés! című segélyprogramját, amely szeptember 17-ig tart. Az országos összefogás célja, hogy tízezer gyermeket támogasson a tanévkezdésben a katolikus egyház segélyszervezete. Az akcióhoz az 1356-os adományvonal hívásával lehet csatlakozni – egy hívás 500 forint támogatást jelent –, illetve a karitász honlapján online adományozásra is lehetőség nyílik, valamint a Katolikus Karitász a központi bankszámláján is várja az adományokat „iskolakezdés” megnevezéssel. A támogatások, tanszerek átadására augusztus végén és szeptember elején, az iskolakezdés első napjaiban kerül sor.