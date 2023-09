Az országos fesztivál 2006-ban debütált Hosszúhetényben, ráirányítva a figyelmet a falusi vendégfogadóknál hozzáférhető gasztronómiai csodákra. Az azóta eltelt évek során a hazai és határon túlról érkező csapatok már körbejárták Baranyát, egy alkalommal pedig a Tolna vármegyei Bátán is vendégeskedtek. Idén a rendezvény helyszíneként Szászvárra, a Borház körüli területre és utcákra esett a választás.

A fakanalat a falusi vendégfogadók mellett kézművesek, borosgazdák, biotermelők, turizmusképző és szervező intézmények képviselői is felvették az elmúlt években – idén is számítanak a részvételükre. A versenyzők előre összeállított egységes nyersanyagcsomagot kapnak. Ebből kell egy menüsort összeállítaniuk – a zsűrizést követően az ételek kóstolására is nyílik lehetőség. A gasztronómiai élményeket idén is hagyományőrző együttesek kulturális műsora, kézműves-bemutatók és -vásár teszik még színesebbé.