Ez nem az első alkalom, a May Viktória művészeti vezetésével működő zenekar, mely a Szent Mór Iskolaközpont oktatóiból és diákjaiból szerveződött, már februárban is hasonló, sikeres, teltház előtt tartott jótékonysági koncertet az állatvédők érdekében, s a programot ezúttal hagyományteremtő céllal folytatják, s szeretnének a jövőben több hasonló eseményt tartani.

Az egyesületnek azonban továbbra is szüksége van minden segítségre, és az állatokért elkötelezett alapítók folyamatosan dolgoznak azért, hogy biztosítsák a nélkülöző állatok méltó életkörülményeit.

A Mecsekszabolcson működő menhely egyik vezetője, Pintérné Tavali Irén elmondta, hogy az egyesület egyre több, naponta 7-8 hívást kap. Azt is hozzátette, sajnos továbbra is az a tapasztalatuk, hogy sok gazda sajnos felelőtlenül kezeli az állattartást, és gyakran csak szórakozásként tekint rá, ami tragikus következményekkel járhat az állatokra nézve. Az egyetemisták, diákok és külföldi hallgatók is gyakran keresik meg az egyesületet, mivel nem gondolják át kellőképpen az állattartás felelősségét.

Az alapítvány az összegyűlt bevételt többek között egy fontos, egyedülálló kezdeményezésre kívánja fordítani. Az általuk megálmodott idős állatok otthona már három kutyával működik, de tervezik a férőhelyek bővítését is. Az idős állatoknak méltó életkörülményeket kívánnak biztosítani az utolsó éveikben, hogy így búcsúzhassanak el az élettől. A terveik között szerepel öt további konténer felállítása, hogy az idős, de még mindig életvidám állatok egy komfortos környezetben tölthessék a végső napjaikat.

A pécsi közösség együttműködése és a zenészek által nyújtott támogatás lehetővé teheti, hogy a mások által megunt állatok méltóbb életet élhessenek. Az érdeklődőket szeretettel várják a szervezők október 20-án este hat órától.