Az év elején új, térkövezett parkolót építettek a Sallai utcában, térkövezéseket végeztek a belvárosban, Máriagyűdön a Pécsi úton pedig terelőoszlopokat helyeztek ki, árkot burkoltak, továbbá járdafelújításokat végeztek több utcában. Elkészült a mária­gyűdi templomnál lévő játszótér felújítása is. Ezenkívül a Harkányi úton a tömbházak melletti játszótér köré kerítést építettek, és három helyszínen a városban napelemes lámpákat telepítettek. A dolgozók által legyártott közterületi padokat a lakossági igények alapján kihelyezték. A városgondnokság munkatársai Siklós több pontján korlátokat festettek, és a temetőkben is végeztek munkálatokat. Felújították az önkormányzati, a katolikus és a katonai temető kapuit, és lefestették az előtte lévő parkolók térelválasztó oszlopait is. A katolikus temető elé padot helyeztek ki, és egy helyi vállalkozó felújította a kerítést.

Jelenleg a Tavasz utcában zajlanak a munkálatok, itt 200 méter hosszan újul meg járdaszakasz, október 10-én pedig megkezdődnek a katolikus temetőben is az építkezések: a kápolna előtt egy 80-100 négyzetméteres tér újul meg. Ezenkívül még idén a Gyűdi út, Felszabadulás úti csomópontjába egy 6-8 férőhelyes parkolót alakítanak ki a Start munkaprogram keretében legyártott térkő elhelyezésével.

Hirdi Attila, a városüzemeltetésért felelős alpolgármester elmondta, a városgondnokság munkatársai idén is szép munkát végeztek, jól haladtak a feladatok elvégzésével. A városgondnokság dolgozói létszáma 56, melyből 33 főt a Start munkaprogramban foglalkoztatnak. A többi 23 közmunkást a siklósi önkormányzat évente négyszer 60 ezer forinttal támogatja. A városgondnokság eszközparkja idén is bővült egy traktorral és egy pótkocsival, és két komolyabb fűnyírógépet is beszereztek. Ami a következő évet illeti, szeretnének előrelépni a zöldítésben a gépeket tekintve is, tehát egy-két benzinmotoros gépet akkumulátorosra cserélnének.

A városgondnokság munkájával kapcsolatban mindenképpen érdemes még kiemelni, hogy Siklós minden évszakra, illetve ünnepre gyönyörűen feldíszített terekkel várja a városba látogatókat. Ezek a dekorációk Tódor Ágnes ötlete nyomán készülnek, és a városgondnokság dolgozói közösen vesznek részt a megvalósításban.