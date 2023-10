A teljesség igénye nélkül szeptemberből a mindenfajta erjesztéssel feldolgozott növényeket összesítő tanulmányt, augusztusból pedig a tavalyi Nagyboldogasszony-napra kötött, szentelt gyógyfűcsokrot találni.

Olvashatunk a Magyarországon régen fogyasztott vadzöldségekről, továbbá arról is, hogy miért láthattak a régiek lózsályát a lókupeceknél annak idején, és milyen virággal „búgatták” az uborkát.

Dénes Andrea a Dunántúli Naplónak elmondta: a Facebook-oldalt azért is indította, mert múzeumi munkahelyén az etnobotanika egyik kutatási témája, amelynek eredményeiből a tervek szerint könyv is készül. A vad- és kerti növények egykori használata rendkívül gazdag volt. Vadon termő táplálék- és gyógynövényeken kívül olyan háztartási célokra használt növények is nagy számban váltak ismertté a kutatás során, amikre nem is gondolna az ember – fűzte hozzá.