Mindez – folytatta – azonban nem adatott meg a szintén kitelepítésre ítélt fekedi német nemzetiségiek számára. Mintegy negyven családot telepítettek Németországba, azonban közülük csupán hárman maradtak a nagyhatalmi kényszerrel kijelölt új hazájukban. A többiek már az 1950-es évektől elkezdtek visszatérni a baranyai községbe.

Mint a polgármestertől megtudtuk, a helyi és a betelepített lakosság együttélését a felekezeti különbségek sem terhelték. A svábok a katolikus templomukban, a Felvidékről érkezettek az azóta már megszűnt református imaházában élhették meg hitüket.

Tillmann Péter Feked történelméről elmondta, hogy a háború előtt a lakosság jórészt földművelésből és állattenyésztésből élt. A fekediek állandó beszállítói voltak az egykori véméndi sajt­üzemnek. A szocializmusban az egyetlen munkalehetőséget helyben a tsz jelentette, ami sok ott élőt késztetett a falu elhagyására. Szintén az elvándorlást erősítették, hogy egészen 1978-ig Fekednek nem volt közúti összeköttetése Pécsváraddal, Pécs irányába.

A polgármester szerint ma már elmondható, hogy a 227 lakosú község prosperál, lélekszámuk, ha nem is óriási mértékben, de növekszik. Programjaikról, köztük a stifolderfesztiválról a bama.hu is rendszeresen beszámol. A falu híven őrzi német nemzetiségi hagyományait, történetük során először együttesek és zenekarok is alakultak, s minderre méltán büszkék is lehetnek.