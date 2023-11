Az MRTT az Európai Regionális Tudományi Társaság (ERSA) magyar tagozataként is működik. Az európai tudományos közösség elismerésének köszönhetően 2022 augusztusában az ERSA 61. kongresszusát Pécsett szervezték meg, a PTE Közgazdaságtudományi Karával és a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközponttal (KRTK) közösen.

A vándorgyűlések tematikája többnyire a helyszínhez közvetlenül kötődő téma vagy valamely aktualitás köré szerveződik. Néhány diszciplína, kutatási téma tekintetében Pécs egyértelműen centrumfunkciót tölt be az országban, ilyen a regionális tudomány, a Kárpát-medence és a Balkán kutatása is. A vándorgyűlés fő témája ezért lett a Kárpát-Balkán nagytérség. Ez kiemelt fontosságú a Pécsi Tudományegyetem formálódó új stratégiájában is (geopolitikai közvetítő szerep). Emellett fontos kapcsolat a KRTK Regionális Kutatások Intézete és a PTE több kara, tanszéke között. A vándorgyűlés több jubileumra is reflektál: a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem 100 éve kezdte meg működését Pécsett; a Dunántúli Tudományos Intézet idén 80 éves; az MRTT vándorgyűlések sorozata 20 éve Pécsről indult el; a Balkán Füzetek első száma és A Kárpát-medence régiói monográfiasorozat első kötete is 20 éve jelent meg Pécsett.

A plenáris előadók: Andrés Rodríguez-Pose (London School of Economics) és Bolesław Domański (Jagelló Egyetem), valamint Faragó László (KRTK), Horeczki Réka (KRTK), Pap Norbert (PTE TTK), Pénzes János (Debreceni Egyetem), Rácz Szilárd (MRTT), Szerb László (PTE KTK), Szilágyi Ferenc (Partiumi Keresztény Egyetem), Vas Zsófia (Szegedi Tudományegyetem).

A megnyitón köszöntőt mond Prof. dr. Kosztolányi György, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke és Prof. dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora.