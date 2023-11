Bár 2022-ben mindössze 9, 2021-ben pedig 17 ilyen bejelentést kapott a szolgáltató, 2017-ben a szokatlan hideg 360 darab szerkezetet követelt Pécsen. 2019-ben pedig még augusztusban is érkezett jelzés a Tettye Forrásház Zrt.-hez nyáron felfedezett fagykáros mérőről.

Az időjárás eddig enyhébb volt, de mivel egész évben megmutatja szeszélyességét, nem árt cselekedni, és a fagyok beállta előtt gondoskodni a házi vízvezetékek, szerelvények téliesítéséről. A vízmérők és az épületek házi vízhálózatának fagyvédelme a felhasználók kötelezettsége (mivel az ingatlanukon találhatóak, nem tudja más felkészíteni a szerelvényeket a téli időjárásra) és érdeke is: egy rendkívüli vízmérőcserénél több mint 25 ezer forintos kiadással kell számolni (plusz az esetleges kötbérrel), de a javítás és az elfolyt víz ára is a pórul járt ingatlantulajdonost terheli. Érdemes tudni, hogy egy fél centiméteres repedésen egyetlen nap alatt több havi vízfogyasztás mehet veszendőbe.

A fagykár elkerülése érdekében a Tettye Forrásház felhívja a tulajdonosok figyelmét: időben gondoskodjanak a megfelelő óvintézkedésekről. Ott, ahol korábban már előfordult fagyás, még több figyelemmel szigeteljük a mérőket, csöveket, hiszen a hideg legközelebb sem fogja kímélni a szerkezeteket.

A legnagyobb fagyveszélynek a vékony vaslappal fedett aknában lévő vízmérők vannak kitéve – elég egy félrecsúszott aknafedlap, hogy a szabályos mélységbe telepített víz­órák is elfagyjanak. Ennek elkerülése érdekében a nem kellően meleg épületen belül, vagy a talajban egy méternél kisebb mélységben lévő vízmérőket fedjük be nedvszívó anyaggal, hungarocelldarabokkal, építési fóliával, vagy más hőszigetelő anyaggal. A hálózat víztelenítése után szigeteljük a mérőt, mert marad benne víz. Hasonlóképp szigeteljük a fagynak kitett vezetékszakaszokat, tűzfalban vagy falon kívül futó csöveket. Extrém hidegben még akár fűtésre is szükség lehet annak érdekében, hogy a vezetékekben lévő víz ne fagyjon be.

Segít a szolgáltató, ha megtörtént a komolyabb baj

Ha mégis megtörtént a baj, elfagyott a mérő, hívjuk a Tettye Forrásház diszpécserszolgálatát, ahol a szakemberek tájékoztatnak a teendőkről. A kisebb jégdugók körültekintően, lassú, folyamatos melegítéssel házilag is orvosolhatóak (hősugárzóval, hőlégfúvóval, komolyabb hajszárítóval vagy meleg vízzel), de ne próbálkozzunk nyílt lánggal, mert a hirtelen felolvadó víz szétvetheti a mérőt, műanyag csövet. Ha szilánkosra tört a mérő üvege, deformálódott a számlálója, esetleg folyik belőle a víz, a szerkezet tönkrement és cserélni kell. Ez esetben hívjuk a szolgáltatót. A Tettye Forrásház Zrt. Facebook-oldalán videóval segíti a téliesítést.