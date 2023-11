A közétkeztetésekkel kapcsolatos panaszok áttárgyalására lakossági fórumot tartottak szerda este a villányi városházán. Mint korábban megírtuk, október elsejétől a Royal Food Hungary Kft. főz a villányi Csillagvölgy Étterem konyháján. A fórumon résztvevők száma, és az ott hallottak is többnyire azt igazolták, hogy valóban voltak jogos panaszok.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás elnöke, Mayer István mindenkit meghallgatott, aki szólni kívánt. Szülők, a szociális étkezésben résztvevő idősek, a vendégétkezést igénybe vevők is megfogalmazták sérelmeiket a menü kapcsán. Az adagok mennyiségét és minőségét is több esetben érte megalapozott kritika, de volt, aki a kiszállításra is panaszkodott, ugyanis nem a saját éthordóját kapta vissza, illetve olyan is több esetben előfordult, hogy az idősek nem a korábban megszokott időben kapták meg az ebédet. A legsúlyosabb problémát az egyik önkormányzati képviselő fogalmazta meg: az élelmezésvezető ezidáig nem gondoskodott megfelelően a különböző allergiában szenvedő gyermekek menüjéről, miközben ez az első perctől törvényi kötelezettsége lett volna. A szülő arról számolt be, hogy a tejfehérje allergiás gyereknél a kapott „diétás” menütől allergiás tünetek jelentkeztek.

Mayer István ez utóbbi kapcsán kérte, hogy az élelmezésvezető haladéktalanul oldja meg ezt a problémát, akár vonjon be külsős szolgáltatót, ennek ugyanis nem szabadott volna megtörténnie, és erre nincs magyarázat.

A Royal Food Hungary Kft. részéről Nemes Dániel élelmezésvezető és munkatársai (a szakácsok, és a két hete bevont szakmai koordinátor) próbáltak reagálni a panaszokra, bár sok szóhoz nem jutottak. A minőségi kritikák egy részét korábban is elismerték már, és mint elmondták, két hete (az őszi szünet után) majdnem teljesen új személyzet dolgozik a konyhán. A jelenlévők közül többen is elismerték, hogy azóta megváltozott a színvonal, és az ételekkel már nincs különösebb probléma, az októberben kapott menükért viszont sokan kompenzációt várnának. Kompenzációt a jelenlévők közül egyetlen anyuka kapott, ő arról számolt be, hogy miután lemondta a gyermeke étkezését, azt mondták neki a konyhán, hogy attól függetlenül nyugodtan menjen ebédelni a gyerek, kóstolja a menüt nyugodtan, mert most már nincs probléma vele. Ezt, illetve bizonyos ideig a próbamenük fogyasztását másoknak is felajánlották. Az óvoda, az iskola intézményvezetője, és a szociális társulás vezetője is elmondta a véleményét, és az ebédeltetők is, akik mind azt támasztották alá, hogy októberben valóban volt többször is probléma az ételekkel, két hete viszont javult a minőség, és már jóízűen esznek a gyerekek.

Mayer István, Villány polgármestere elmondta, a Royal Food Hungary Zrt.-vel kötött szerződés szerint háromszori megalapozott panasz esetén jogosult az önkormányzat rendkívüli felmondással megszüntetni a szerződést. A lakossági fórumon elhangzottak alapján az első írásbeli figyelmeztetést meg fogják küldeni a közétkeztető cég részére, figyelmeztetve őket, hogy amennyiben nem teljesítik a szerződésben foglaltakat, továbblépnek.