A Farmakognóziai Intézet igazgatója azt is hangsúlyozza, hogy a megfelelő teljesítmény elérésében kétféle módon is támogathatjuk egészségünket. Vagy nyugtató, szorongásoldó gyógynövénykészítményeket választunk vagy a stressztolerancia-szintünket emeljük meg. Ebben adaptogén növények támogatnak bennünket. Horvát Györgyi is azt tanácsolja, hogy a vizsgaidőszakban az illóolajokat is bevethetjük, s fontos, hogy ne feledkezzünk meg a mozgásról és a mentális egészségünk ápolásáról sem.

Van, aki éjfélig a könyvtárban van

A Csorba Győző Könyvtár is meghosszabbított nyitvatartással várja a diákokat a vizsgaidőszakban. A Tudásközpont december 22-ig 8 és 18 óra között lesz nyitva, majd januárban így folytatódik, 2. és 27. között is a hétköznapokon. Szombaton 10 és 18 óra között lesznek nyitva, vasárnap azonban zárva lesz a könyvtár. Illetve január 2. és 27. között a 2. emeleten 18 és 24 óra között tanulhatnak a vizsgázók. A lehetőséggel mindig nagyon sokan élnek, van, hogy a vizsaidőszakokban a reggel nyolc órás nyitáskor már kígyózó sorokban várakoznak a diákok. S nem ritka az sem, hogy valaki a lehető legtovább marad és csak éjfélkor hagyja el a könyvtárat.