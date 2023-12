Mikulás nap alkalmából december 9-én a 14. életévüket be nem töltött gyerekek mindössze 300 forintért vehetnek belépőjegyet. A Mikulással 10 és 15 óra között találkozhatnak is a gyerekek, emellett a Harka Vízivilágban 11-től 18 óráig két csobbanás között kézműves foglalkozások is várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. Este 20 órától 24 óráig zenés éjszakai fürdőzésre invitálják a vendégeket a Harka Vízivilágban.