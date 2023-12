Még szeptemberben volt szerkesztőségünk vendége Morvai Levente informatikus, aki több tanfolyamot is tart Pécsett nyugdíjasoknak, így első kézből ismeri, hogy hogyan viszonyul az idősebb generáció a számítógéphez, illetve az internet világához.

– Folyamatos bennük a félelem: attól tartanak, hoyg elrontanak valamit, hogy rosszra kattintanak, és ezzel visszafordíthatatlan folyamatokat indítanak el – mondta beszélgetésünkben Morvai Levente. – Ráadásul nagyon gyorsan változik ez a világ, egy alkalmazás frissülése nekik komoly kihívást jelent, pláne, ha mondjuk az ikonja is megváltozik. Ugyanakkor tanulással ez az akadály is megugorható, sőt, azt is meg lehet tanulni, hogy hogyan vegyük észre, ha egy átverés részesei vagyunk.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg!