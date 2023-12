Több mint húsz éves hagyomány, hogy karácsony előtt összegyűlnek az újságírók és tévések valamint a PTE vezetői és sajtókapcsolatokért felelős munkatársai egy kellemes hangulatú fogadásra. Az idei Adventi Sajtószalont a dr. Halasy-Nagy József Aulában rendezték meg, kezdésként a vendégek megtekinthették az Universitas Televízió összefoglalóját az idei év kiemelkedő eseményeiről, sikereiről.

Ezt követően Miseta Attila professzor, az intézmény rektora értékelte az esztendőt. A rektor elmondta, hogy az évet ugyan kissé beárnyékolták a világban történt háborús események és az infláció is negatív hatással volt például az egészségügyre. Ennek ellenére számos eredményes fejlesztést, rendezvényt valósítottak meg az egyetemhez kapcsolódóan. Örömteli, hogy újra a PTE érdemelte ki a „legsportosabb egyetem”, valamint a „legzöldebb egyetem” titulusokat is. Minden bizonnyal még a jövő év első felében sor kerülhet a PEAC új kézilabdacsarnokának átadására, és a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika új gyermeksürgősségi épületén is már az utolsó simítások zajlanak.

– Hálásak vagyunk azoknak a médiamunkatársaknak, akik látni és láttatni engedik az egyetemet. Mi nem várunk el semmi mást, mint azt, hogy mindenkor korrekt tájékoztatást adjanak. Az a talentum, ami itt, a Pécsi Tudományegyetemen megvan és aminek a megszerzésére folyamatosan törekszünk egyfajta garancia arra, hogy a PTE a következő legalább 30-40 évet is mint Magyarország egyik legerősebb, legkiválóbb intézménye élje meg – foglalta össze gondolatait a rektor.

Az esemény a Vocapella elnevezésű formáció tagjainak ünnepi műsorával zárult.

Sasvári Bernadett kapta meg idén a sajtódíjat

A PTE Szenátusa 2000 óta minden évben a „Pécsi Felsőoktatásért” sajtódíjjal ismeri el egy-egy olyan médiamunkatárs vagy sajtóorgánum munkáját, aki vagy amely hozzájárult az intézmény hírnevének öregbítéséhez. Idén Sasvári Bernadett, az MTVA szerkesztő-riportere, baranyai tudósítója érdemelte ki a díjjal járó oklevelet és az egyetem címerével ellátott arany kitűzőt. Bernadettnek az elmúlt években több mint 300 élő bejelentkezése volt Pécsről vagy Baranyából. Ezeknek jelentős része a Pécsi Tudományegyetemhez köthető. Beszédében kiemelte, hogy az egyetemen folyó magas szintű és szerteágazó szakmai munka lehetővé teszi, hogy szinte minden témában tud megfelelő, hiteles szakembereket találni.