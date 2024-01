Az UnivPécs magazin beszámolója szerint a PTE standjánál szuper hangulat uralkodott, rengetegen voltak kíváncsiak az egyetem nyújtotta képzésekre, és sokan fordultak hozzájuk kérdésekkel.

A háromnapos rendezvényen a PTE mind a 10 kara képviseltette magát az, és más egységei is bemutatkoztak a felsőoktatási intézménynek. A karokon kívül jelen volt az EHÖK és a Támogatói Szolgálat is az eseményen, valamint grafológiai tanácsadást is igénybe vehettek az érdeklődők. És a a PTE rektora, dr. Miseta Attila és Lengvárszky Attila oktatási igazgató is kilátogatott a szakkiállításra.