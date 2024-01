A község önkormányzata február 3-án immár negyedik alkalommal szervezi meg a Drávaszabolcsi Disznóvágást. A buszmegálló melletti régi boltnál a böllércsapat 7.30-tól megkezdi a sertés feldolgozását, a Drávaszabolcsi Falufejlesztő és Faluszépítő Egyesület tagjai pedig elkészítik a disznótoros ételeket. Kóstolásra fél kettőtől lesz lehetőség (kizárólag helyben fogyasztással). A hurka-, kolbász-, vagy töltöttkáposzta-kóstoló a drávaszabolcsiaknak ingyenes, külsősöknek támogatói jeggyel vehető igénybe (1000 Ft/fő).

A disznóvágást kulturális csoportok fellépése is színesíti: 14 órától a Mecsek Táncegyüttes, 14.30-tól pedig a Biseri Drave Tamburazenekar lép fel. A korábbi évekhez hasonlóan idén is pálinkaversenyt és nyársdugó versíró versenyt hirdetnek. A verseket a helyszínen, 15 óráig lehet leadni. Ezen kívül a három legzamatosabb pálinka termelőit is díjazzák (nevezni a helyszínen lehet 12 és 13 óra között). Az eredményhirdetésére 15.30-kor kerül sor.