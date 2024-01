Az elmúlt napok enyhe időjárásának következtében a Kelet-Mecsekben, Óbánya környékén már virágzik az illatos hunyor, a hírt a Növényhatározó természetjáróknak című közösségi csoportban osztotta meg egy kiránduló, aki még fényképfelvételt is közölt a növényről. Az illatos hunyor zöld és zöldessárga virágjáról lehet felismerni, minden része mérgező, hazánkban védett és csak a Dél-Dunántúlon, a Mecsekben honos. Egyébként 2019 decemberében is arról számoltak már be, hogy a növény az akkori meleg időjárás miatt szintén virágzásnak indult. A januári tavasz azonban a napokban véget ér, így a hírnök is visszavonul még egy kicsit.