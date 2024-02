Évtizedekkel ezelőtt szinte az összes falusi portán tartottak sertést, a disznóvágás az év egyik legfontosabb eseményének számított a család életében. Ám ma már jóval kevesebben teszik ezt háznál, ehelyett inkább megvásárolják a húst, azt töltik be, ezzel a feldolgozásba fektetett idő, energia nagy részét megspórolják.

A kolbász, hurka, stifolder, disznósajt ugyanis a mai napig sok magyar család kedvence. Alternatíva tehát van, a kolbászt, hurkát, még akár a társasházi lakásokban is el lehet készíteni.

S mit tegyenek azok, akik a töltéssel sem szeretnének bíbelődni? Netán nincs rendelkezésre álló eszközük? Baranya vármegyében is több hús- és hentesáru boltban van lehetőség kolbászt, stifoldert töltetni. Egy általunk felkeresett üzletben például 1880 forint/kg áron adják a darált húst. A töltés darabonként 230 forintba kerül, míg a bél 200 forint/darab. A fűszereket vinni kell, melyet a hentes belekever a húsba, 30 kilogramm húshoz nagyjából 7 ezer forintba kerül a fűszer, mely fokhagyma, só, bors és fűszerpaprika. A töltés után a disznóságokat meg is kell füstöltetni. A füstölés általában 210 forintba kerül egy kiló hús esetében. A füstölőbe vitt árut nagyjából egy hét elteltével vihetjük is haza. Számításaink szerint 2800 forint így, mindennel együtt 1 kilogramm stifolder.

– Egyrészt sokkal olcsóbban jön ki anyagilag, másrészt pedig így a saját, családi recept szerinti fűszerezéssel készül a kolbász, szalámi. Korábban volt már olyan, hogy a boltban, piacon vásárolt kolbász nem ízlett annyira, esetleg nekünk túl csípős volt

– mesélte el tapasztalatait egy olvasónk.

A pécsi vásárcsarnokban körbejárva összeírtuk, hogy mennyibe kerülnek a kész disznóságok. A füstölt kolbászt 3800–4500 forint/kiló áron láttuk, a stifoldert pedig 5500–6000 forintért. A sütni való kolbász ára 3100–3500 forint volt. Hurkát (véres, májas) 2200–2500 forintért lehetett venni.



A már bevált, családi receptjeink

A füstölt kolbászt ki-ki saját száj­íze szerint fűszerezi, a lényeg, hogy a család kedvelje. Íme egy bevált recept: 10 kiló húshoz (70 százalék hús, 30 százalék zsiradék) szükségünk lesz 22 deka sóra, 30 deka őrölt fűszerpaprikára, 4 deka őrölt borsra, 6 deka összezúzott fokhagymára, és 2 deka porcukorra. Aki az erőset szereti, csípős paprikával is megbolondíthatja. A húsra rászórjuk az összes fűszert, alaposan összedolgozzuk, bélbe töltjük, majd felfüstöltetjük. A hurkához, mely nálunk vér nélkül készül, megfőzünk összesen 5-6 kiló bőrt, húst, májat. A vízbe teszünk babérlevelet, fokhagymát, hagymát. Ha ez megfőtt, a megmaradt abalébe főzünk 2 kilogramm rizst vagy árpagyöngyöt. A főtt húst, bőrt, májat ledaráljuk, ehhez teszünk 8–10 fej, előzőleg olajban dinsztelt vöröshagymát. A megfőtt rizst vagy árpagyöngyöt, majorannát, sót, borsot, és paprikát is belerakjuk. Jól összekeverjük, majd bélbe töltjük, a hurkákat lassan forró vízben újra megfőzzük.