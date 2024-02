A város felett 1 órája

A Pálos Lelki Központ februárban és márciusban is imádságra hív

Februárban és márciusban is több eseménnyel várják az érdeklődőket a Pálos templomban, a város felett. A Pálos Lelki Központ gitáros ifjúsági misével, valamint csendes, szemlélődő imádsággal is készül rendszeres alkalmak során, de 24 órás szentségimádás és családfa gyógyító mise is lesz.

Mohay Réka Mohay Réka

Forrás: paloskozpont.hu

Minden hónap harmadik keddjén 18 órai kezdettel, 20 óráig gitáros ifjúsági pálos misére kerül sor, első alkalom február 20. Tanúságtétel, gyónási lehetőség, majd szeretetlakoma várja az érdeklődőket. Szemlélődő és zenés imádság is vár a Pálos Lelki Központban Szerdánként a csendes, szemlélődő imádság világával, gyakorlatával ismerkedhetnek meg az érdeklődők a Pálos Lelki Központban. Február 28-án 17 órától a szemlélődő imádság útján való elindulás lesz a téma, melyet március 27-én a kihívásokkal, április 4-én az imai gyümölcseivel ismerkednek majd a résztvevők. A szemlélődő imamód gyakorlása során arra törekednek az imádkozók, hogy megkönnyítsék és elmélyítsék az Istennel való kapcsolatukat. A módszer elsajátításához gyakorlásra van szükség, amely által fokozatosan sikerülhet megtapasztalni Isten jelenlétét a hétköznapokban – hangsúlyozzák a szervezők. Érdeklődni a [email protected] címen lehet.

Bíró László püspök előadássorozatot tart a Házasság boldogsága címmel minden hónap első péntekén, 19 órakor a templomban, az előadások felvételei megtekinthetők a Pálos Lelki Központ honlapján is. Erre márciusban 1-jén kerül sor. Ugyanezen a napon este héttől 24 órás szentségimádás is indul, másnap estig, a Pálos Lelki Központ adorációs kápolnájában, elmélkedések és énekek kíséretében. Március 9-én 14 és 17 óra között Családfa gyógyító szentmise, március 14-én 19-től 21 óráig imaest, március 16-án 10-től 12 óráig pedig zenés dicsőítés lesz a Pálos templomban.

