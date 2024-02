A győztes kreatívval feldíszített járművet június 8-án a hatvani Volánbusz Retrónapon mutatják be. A társaság kizárólag digitális grafikai programmal készült és minimális testreszabással ténylegesen megvalósítható grafikai terveket vár.

A Volánbusz kitűzte idei retrónapjának dátumát: a nosztalgiajárművek rajongóinak körében egyre népszerűbb programot idén június 8-án tartják meg Hatvanban, a társaság értékmentési programjának telephelyén. A rendezvényig még közel négy hónap van hátra, ami elegendő ahhoz, hogy a közlekedési vállalat a Nosztalgia autóbusz-dekorációs pályázat benyújtásának határidejét egy hónappal, március 15-ig meghosszabbítsa. A beérkezett pályázatokat a Volánbusz 2024. március 31-ig bírálja el, az eredményt pedig április 15-ig teszi közzé honlapján. A győztes kreatívval feldíszített Ikarus EAG 397.05-ös autóbuszt a társaság hatvani retrónapján mutatják be 2024. június 8-án. Az eseményre természetesen a nyertes pályázó is meghívást kap.

A Volánbusz a társaság és a jogelőd vállalatok történetére, az Ikarus autóbuszmárkára vagy az autóbuszos közlekedésre utaló, nosztalgikus hangulatú dekorációs pályaműveket vár kizárólag elektronikus úton, legfeljebb 25 MB méretű digitalizált, pixel- vagy vektorgrafikus formátumban a [email protected] e-mail-címre 2024. március 15-én éjfélig.

A pályázat győztesének nyereménye – a büszkeségen túl, hiszen megvalósított ötletét országvilág láthatja majd hosszú időn keresztül az utakon és retrórendezvényeken – egy 40 ezer forint értékű utazási utalvány és egy 10 ezer forint értékű ajándékcsomag. A második és a harmadik helyezett egy 30 ezer forint, illetve egy 20 ezer forint értékű ajándékcsomaggal lesz gazdagabb. A pályázat A/3-as méretben, digitális, pixelgrafikus vagy vektorgrafikus technikával készülhet az autóbusz jellegrajzának felhasználásával úgy, hogy a dekorálandó autóbusz karosszériáját részben vagy egészében fedje. A kreatív tervnek a Volánbusz megnevezését vagy a társaságra utaló jellegzetességet is tartalmaznia kell. A jármű üveg- és tükörfelületeire dekoráció nem kerülhet. Pixelgrafikus fájlformátum (jpg, jpeg, png) esetén 300 dpi felbontású képeket lehet benyújtani. Vektorgrafikus formátumban (ai, eps, pdf) szöveg használata esetén a betűk görbévé alakítása szükséges.

Figyelem! Csak digitális grafikai programmal készült és minimális testreszabással ténylegesen megvalósítható grafikai tervekkel lehet pályázni! Szabadkézi rajzokat e pályázat körében nem tud elfogadni a társaság. A pályázaton bárki részt vehet életkori megkötés nélkül, 18 éven aluli pályázók esetében a törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges. Minden pályázónak be kell nyújtania az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelési hozzájárulást is, enélkül a beküldött pályázat érvénytelen. A pályázati felhívás részletes tudnivalói, a jellegrajz és a benyújtandó dokumentumok a társaság honlapján érhetők el. A Volánbusz izgatottan várja a jobbnál jobb pályaműveket!