Ehhez kapcsolódott a maszkában járás is, amikor a helyiek (főleg legények vagy gyerekek) beöltöztek mindenféle ruhákba és annyira elmaszkírozták magukat, hogy nem voltak felismerhetőek. Így állítottak be a vacsorára, hogy vendégül lássák őket.

A művelődési házhoz érkeztek is már nyárslevelek, melyeket továbbra is várnak. Szívesen fogadják a régről fennmaradt nyársleveleket és a most készülőket is. A pályázó leveleket az Ormánsági Fehérhurka Fesztiválon 10 óráig várják, melyeket a nap folyamán felolvasnak. A hagyományok megőrzése mellett céljuk a vendégsereg megnevettetése. A pályázó leveleket a [email protected] címre várják.