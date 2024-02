Az ünnepelt a bama.hu-nak elmondta: óriási örömet okozott számára, hogy ő indíthatta el a Merkantil Bank Liga 19. fordulójának mérkőzését. Mint elmesélte, a PMFC minden meccsén kinn volt, attól a korszaktól kezdve, amikor a csapatot még Pécsi Dózsának hívták.

Fotó: Löffler Péter

– Onnantól kezdve kísérem a csapatot, egészen a mai napig. Imádom őket

– jegyezte meg Palotás László, aki természetesen a pécsi futball legnagyobb pillanatánál is ott volt: azon a mérkőzésen, amikor a Dózsa 2-0-ra győzött a Newcastle United ellen, 1970. november 4-én.

Fotó: Löffler Péter

Szavaiból kiderült, a csapatnak megszámlálhatatlanul sok élményt köszönhet, mondataiból az is kitűnt, hogy az idegenbeli meccseket szerette a legjobban. László, akit pécsi B-középben mindenki Faternak szólít, nagy vágya, hogy csapatát újra az NB I.-ben lássa.

Palotás Lászlót azonban nemcsak a Stadion utcában, de a kedvenc városrészében, Uránvárosban is jól ismerik. Nem is csoda, hiszen a korábban ács mesterséget űző férfi 22 évig dolgozott az értelmi fogyatékosok Endresz György utcai nappali gondozójában. Sőt – mint megtudtuk tőle – hosszú évekig ,amíg az első osztályban játszott a Pécs, velük együtt is részt vett a pálya karbantartásában.

Fotó: Löffler Péter

Uránvárosban, amelynek utcáin lépten-nyomon barátokba-ismerősökbe botlik, 1990 lakik Palotás László. Elmondásából kitűnt, hogy a lokálpatriotizmust, a helyi közösségért való tenni akarást, az értékteremtést nemcsak saját életében tartja fontosnak, de ugyanezen értékek mentén nevelte fiát, Csabát, akit amellett hogy lemezlovas és rendezvényszervező, szintén elkötelezett uránvárosiként, és nem meglepő módon ugyancsak fanatikus PMFC-drukkernek ismernek, aki tenni akar környezetéért. Csabát, aki a vasárnapi kezdőrúgással lepte meg édesapját, hat éves korában vitte először meccsre édesapja, és azóta is együtt járnak ki hol idegenbe, hol a Stadion utcába.