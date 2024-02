Megsérülhet, megijeszthet egy kisgyermeket, felhergelheti a falu többi kutyáját, vagy szaporodhat az a kutya, amely önmagát sétáltatja napközben, vagy esténként. A falvakban kóborló ebeknek jellemzően van gazdájuk, sőt a lakosok tudják is, hogy kié az állat, és azt is, hogy hol lakik, de – még ha zavarja is őket – nem mernek szólni a gazdának. Pedig, ha a kutya magát sétáltatja, az nem csak veszélyes, hanem törvénytelen is, amiért komoly árat is fizethetne a kutyatulajdonos.

Sok az önsétáltató kutya

Fotó: Lang Róbert

– Sajnos nagyon gyakori eset, főleg a tüzelés időszakában, hogy egyedül kóborol kint az utcán a kutya. A környéken lakók minket, vagy a gyepmestert hívják, és ekkor derül ki, hogy van is gazdája az állatnak

– mondta Nagy Zoltánné, a Tenkesalja Állatvédő Egyesület elnöke. A gazdit kérdőre vonják, őt azonban nem érdekli sem az állatvédők, sem a lakók sérelme, sőt fel is van háborodva, hogy miért fogták be a kutyáját. Az állatvédőknek nincs lehetőségük büntetni, és a gyepmesternek sem, viszont ha utóbbihoz kerül a „házi kedvenc”, onnan nem tudják következmény nélkül hazavinni, ugyanis ki kell fizetni a befogás költségét, a hiányzó oltások költségét, és a gyepmesteri telepen töltött időt, napokra lebontva.

A Harkányi Állat- és Természetbarátok Egyesületének tagjai nemrégiben egy olyan kutyát mentettek, amelynek van gazdája, de egyedül kóborolt az utcán, és egy autó elütötte. Az állatvédők elvitték orvoshoz, a műtét költségeit azonban azóta sem kapták meg a gazditól.

Az önsétáltató ebek gazdáját a település jegyzőjének lehet bejelenteni, az önkormányzat ugyanis közigazgatási eljárás keretében állatvédelmi bírságot is kiszabhat a kóborló eb gazdájára, ennek alapösszege 2021. január 7-től 75 ezer forint, és ez az összeg többszörös is lehet annak függvényében, hogy a gazdi milyen körülmények között tartja az állatát. Több faluban szigorúan fellépnek a kóbor ebek gazdái ellen, ennek ellenére még mindig nagyon gyakori problémáról van szó.