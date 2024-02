– A szentmisére a közösség tagjai, segítői mellett hajléktalan barátainkat is meghívjuk. A mise tele lesz idén is szimbolikus elemekkel: gyertyát gyújtunk az elhunytak emlékére, a könyörgések során fel is olvassuk a neveiket. A mise végén egy szál virágot és szentképet kapnak a résztvevők. A virág a barátság jó illatát jelzi, az ima pedig arra emlékeztet, hogy a Jóisten senkiről nem feledkezik meg