A téltől elbúcsúzhattunk, az emberek már a nyárra gondolnak. Így sokan most kezdik el tervezgetni a nyári nyaralást. A baranyaiak számára is népszerű célpont lehet az örök befutó Horvátország, Görögország és sokan választják Olaszországot és Spanyolországot is, valamint a legnépszerűbbek listáján szerepel még Törökország. Sokan spórolnak azon, hogy saját maguk szervezik meg az utazást, veszik meg a repülőjegyet, foglalják le a szállást. Így a többletköltségeket is megússzák, melyet egy utazási irodának kellene fizetni a szervezésért.

Hamarosan az utazások kerülnek előtérbe /A kép illusztráció

Forrás: Shuttetstock

– Sokan preferálják az elő- vagy utószezoni nyaralást, a kisebb tömeg, elérhetőbb árú szolgáltatások miatt. Az Adriai-tenger partján lévő strandok szeptemberben (sőt, van amikor még októberben is) nagyon kedveltek, a víz kellemesen meleg, kevesebb a kisgyermekes család az óvoda és iskolakezdés miatt, az árak is jóval kedvezőbbek mint mondjuk júliusban

– sorolta az előnyöket az egyik baranyai utazási iroda alkalmazottja.

Utazás: jó alternatíva lehet Bulgária vagy Albánia

Mint megtudtuk, jellemző az is, hogy azok, akik egyszer már megtapasztalták, hogy milyen egy tengerparti nyaralás nem akarnak erről lemondani. Így lehet, hogy egy olasz vagy spanyol, netán horvát nyaralásra nincs pénzük, ehelyett a jóval kedvezőbb áron elérhető Montenegróba, Bulgáriába vagy Albániába mennek – mondta az általunk megkérdezett szakértő.

Az egyik legismertebb, szállásfoglalás profilú honlapon mi is utánanéztünk a most aktuális áraknak. Egy horvát apartman ára (2 főre, 6 nap/5 éjszaka) 200-250 ezer forint körül kezdődik. Míg az albán tengerparton ugyanebben az időszakban és preferenciákkal már 150 ezer forint körül is találunk hasonló minőségű, vízparti apartmanokat. Ha pedig a szeptember közepi időszakot választjuk ki, ekkor akár 50-60 ezer forinttal kevesebből is ki tudjuk hozni a horvát nyaralást.

A télből a nyárba vágyódnak el

Az egzotikus utazások is népszerűek azok számára akik megengedhetik ezt maguknak. Sokan kedvelik a szigeteket, mint például a Maldív-szigeteket, Mauritiust Balit vagy Thaiföldet. Ha valaki ezekre a helyekre szeretne utazni, nem árt ha már akár egy évvel előre elkezdi szervezni az utat. Anyagilag is általában ekkor jön ki a legjobban az utazó.