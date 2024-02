A március 15-17 között megrendezett zarándoklat célpontja, a Szent Fosca-templom védőszentje igen nagy tiszteletnek örvend Isztriában, ezért a február tizenharmadikai ünnepnapját követő első vasárnap számos hívő érkezik a bazilikába.

Zarándoklatot szerveznek Vodnjanba, a Szent Fosca gyógyító erejűnek tartott bazilikához és környékére

Forrás: SZHK

– Magyarországon még nagyon kevéssé ismert, tudomásom szerint mi leszünk itt az első magyar zarándokcsoport

– mondta el Greges Friderika a Szentlőrinci Horvát Önkormányzat fő szervezője.

Hozzátette, véletlenül találkozott egy internetes cikkel, amely a zarándokhelyet mutatta be, s úgy gondolta, mindenképp érdemes lenne meglátogatni a helyszínt.

Szent Fosca feltehetően a 3. században élt Ravennában, a fiatal lány dajkája hatására tért át a keresztény vallásra. Ezt ellenző szülei azonban feljelentették őket a császári hatóságoknál, így végül Foscát és dajkáját is lefejezték – a katolikus egyház vértanúként tiszteli őket.

A Szent Fosca-bazilika előcsarnoka 1956-ban leomlott és fedetlenül maradt, így már külseje is különleges látványt nyújt. Nem egyértelmű keletkezésének pontos ideje, azonban úgy tűnik, már a 11-12. század között felépült a bazilika, de egyes részei talán még korábbi századokba nyúlik vissza. További különlegessége, hogy valószínűleg Olaszországból érkezett mesterek festették ki belső falait, egyik bencés freskóját a horvátországi románkori falfestészet ritka gyöngyszemeként emlegetik.

A zarándokhelynek gyógyító erőt tulajdonítanak, számos látogató érkezik betegséggel küzdve, s a beszámolók alapján sokan jobb közérzettel távoznak, tudtuk meg a szervezőtől.

A márciusi zarándoklat résztvevői felkeresik majd a Rovinjban található Szent Eufémia-székesegyházat is, a tervek szerint egy misén is részt vesznek majd itt. Megtekintik továbbá a Labinban található háromhajós, gótikus templomot is, melyet Szűz Mária Születése (Kisboldogasszony) tiszteletére szenteltek. Továbbá a Labini Nemzeti Múzeumnak otthont adó Lazzarini-palotát és Matthias Flacius teológus és filozófus szülőházát is meglátogatják.

Gyakran indul zarándoklatra horvát közösség

Greges Friderika elmondta, az elmúlt évek során számos helyre zarándokolt el a szentlőrinci és környékbeli horvát közösség. A programjaik egyébként nyitottak, voltak például bajai látogatók is, akik csatlakoztak hozzájuk. Mint a főszervező elmondta, fontos számukra, hogy a kereszténység helyszíneire látogassanak el utazásaik során. Jártak már többek között Medjugorjében, Rijekában, Opatiján.

Az isztriai zarándoklatra még korlátozott számban február 25-ig lehet jelentkezni a Szentlőrinci Horvát Önkormányzat Facebook-oldalán megadott elérhetőségeken.