A pályázat a PTE Zöld Egyetem program és a PTE Sportiroda közreműködésével valósult meg, akik számára hatalmas öröm volt, hogy sikeresen zárult ez a projekt.

A PTE rektora, Miseta Attila beszédében elmondta, hogy határozottan kellemes meglepetés volt látni azt, hogy mekkora az érdeklődés a kezdeményezés iránt, majd mindenkinek nagyon jó közlekedést és egészséget kívánt.

A kerékpárok átadásán jelen volt Decsi István kancellár is, aki úgy fogalmazott, hogy a mindennapi közlekedés során mindenki tapasztalhatja, hogy mekkora mértékben nőtt a gépjárművekkel közlekedők száma. És különösen nehéz a közlekedés a reggeli és a délutáni csúcsban, és a parkolás is nehezen oldható meg az intézmények területén. Ezen nehézségek miatt született meg az a döntés, hogy minél több embert szólítsanak meg, és tereljenek a kerékpáros közlekedés felé, amellett, hogy az egészséges életmódot is szeretnék népszerűsíteni.

Mielőtt a dolgozók átvették volna a kerékpárokat, a PTE Sportiroda részéről Hári József kérte a munkatársakat, hogy türelemmel, óvatosan és örömmel használják az új eszközöket.