A Datahouse Kft. statisztikája szerint tavaly 5798 darab új villanyautó állt forgalomba Magyarországon. Budapesten állt forgalomba tavaly az új elektromos autók 35,98 százaléka, Pest vármegyében pedig további 20,4 százaléka. Baranya vármegyében tavaly 143 új elektromos autó állt forgalomba a Datahouse információja szerint. Ez a szám emelkedést mutat a 2022-es évhez képest, amikor is 119 új elektromos autót vásároltak szűkebb hazánkban. A vidéki számok egyébként drasztikusan alacsonyabbak, mint a Pest vármegyeiek, vagy akár a budapestiek, ennek viszont egy részét indokolja csak a népsűrűség, a távolságok, az autózási szokások, vagy az infrastruktúra. Budapest és Pest vármegye után Baranya vármegyét még kilenc vármegye előzi meg, ahol több új elektromos autót vásároltak az elmúlt évben.

Nem növekszik kellő mértékben az elektromos autók száma Magyarországon

Fotó: Kallus György

Mint a vezess.hu cikkéből kiderül, összességében rendkívül alacsony idehaza az elektromos autók értékesítésének száma és aránya is. A 2023-ban forgalomba helyezett 107 715 darab új személyautónak mindössze az 5,8 százaléka volt tisztán elektromos. Európai összevetésben is jócskán lemaradt a magyar villanyautó-értékesítés. Bár éves statisztikák még nincsenek az unió összes tagállamára, de az átlag valószínűleg 15 és 20 százalék között volt tavaly. A nem uniós tag Norvégiából viszont már van 2023-as statisztika, amellyel világelső: ott az újonnan utakra guruló kocsik 82,4 százaléka elektromos. Megjegyzendő azonban, hogy Norvégia Európa legnagyobb földgáz szállítója, és óriási mennyiséget értékesítenek kőolajból is. Az így szerzett bevételből fordíthatnak az ottani közlekedés zöldítésére, amelyet adókedvezmények formájában meg is tettek – írja a szakmai portál.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a pécsi járásban (a pécsi kormányablakokban, valamint a pécsi gépjármű-ügyintézési ponton) kiadott zöld rendszámok aránya nőtt tavaly az összes kiadott rendszámhoz képest. Bár zöld rendszámot nem csak a tisztán elektromos meghajtású autók kapnak, hanem a plug-in hibridek is, amelyek tisztán elektromos hajtással legalább 25 km megtételére képesek. Míg 2021-ben az összes kiadott rendszám 3,2 százaléka volt zöld, 2022-ben a 4,4, tavaly pedig már az 5,2 százalékuk. Emellett még azért is lehet némileg torz ez az adat, mert a személygépjárművel kapcsolatos ügyek intézését az ország bármelyik kormányablakában elvégezhetik az autótulajdonosok, s korántsem biztos, hogy a baranyai kormányhivatal által kiadott rendszámokkal az autók ténylegesen a vármegyében futnak. A hivatalnak nincs információja arra vonatkozóan, hogy a járműveket tulajdonosaik a későbbiekben mely településeken, illetve vármegyékben használják.