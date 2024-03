Március 8-án tematikus barlangtúra következik az Abaligeti-barlangban, amelynek résztvevői megismerkedhetnek a barlang különleges természeti képződményeivel és a cseppkövek növekedésének folyamatával. A következő nap, március 9-én barlangi biológiaórát tartanak az Abaligeti-barlangban.

Március 10-én pedig izgalmas programként a résztvevői saját fejlámpájuk fényénél járhatják be az Abaligeti-barlangot, és megtapasztalhatják a teljes koromsötétséget is. A programra 18 éven felülieket várnak. A DDNPI tájékoztatásában jelzett, a tematikus hónaphoz március végi programokról későbbi cikkünkben számolunk be.