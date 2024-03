A húsvét amellett, hogy egy családi és keresztény ünnep, a megújulás, és a tavasz eljövetelét jelző esemény is. Bár tudjuk, hogy ezek a napok nem jelentenek garanciát arra, hogy jó időben történhet meg a locsolás, mert volt már olyan alkalom, hogy esett a hó. Azonban legyen bármilyen az idő, az asztalok így is mindig megtelnek minden jóval, amelyek között nagy figyelem jut a sonkának, ami a csarnok pultjain már nagyon várták a vásárlókat. A legnépszerűbbek viszont a kötözött sonka és a szívsonka volt. És hiába vannak még hetek hátra az ünnepig már sok bevásárlókosárba kerültek szép-nagy darabok. A finom ünnepi étel mellett pedig természetesen a retek, az újhagyma, a tojás és az elmaradhatatlan torma is vonzotta a vásárlókat.

Sonka mindenhol kell kerüljön az asztalra húsvétkor.

A sonka sosem megy ki a divatból, és vannak, akik már saját maguk készítik

A Pécsi Vásárcsarnokban midig jól megfigyelhető, hogy mikor van nagy ünnep az országban, mert ilyenkor a húspultok előtti sorok mindig hosszabbak, mint egy átalagos hétvégén, amikor a vasárnapi menü húsleves és rántotthús. És az is fix, hogy a vásárlók nagyon hamar kifosztják ilyenkor a pultokat, és nem egy megjegyzés is hallható ilyenkor, amelyek között a leggyakoribb a következő: “Most jöhetek le holnap is.”. De volt olyan vásárló is, aki azt mesélte az ismerősének, hogy ők januárban disznót vágtak, és így maguk intézték a füstölést és az érlelést is, és nagyon élvezték.

Nehezen tudom elképzelni, hogy valaki tartja a negyven napos böjtöt, de egy pár épp errőll beszélt a csarnokban. Az egyikük a böjt mellett érvelt, és a kedvenc mondatom ez volt tőle, bár én képtelen lennék tartani magam a böjthöz:

Nehéz volt, de gondolj bele, mennyire jól fog esni majd ennyi nap után a sonka? Sokkal omlósabbnak és értékesebbnek fogom érezni.

És ha már értéknél tartunk, akkor mindenképp meg kell említeni, hogy a kötözött sonka kilója 4000 forint, míg egy szívsonkáé 4900 forint körül mozog.