A pécsi városházát néhány nappal ezelőtt nevezte el a nemzeti oldal Mutyiházának, miután a városi köznyelvben is ezt a jelzőt kezdték el használni azért, mert az utóbbi években több bűnügyi eljárás, hat nyomozás is indult a Péterffy Attila-féle önkormányzat háza táján, a bűnrészesség kérdésköre ezért is merülhet fel. Hoppál Péter fideszes parlamenti képviselő szerint a baloldali városvezetés az öt éves ténykedésével azt érte el, hogy a köznyelvben a pécsi városházát Mutyiházának nevezik. Péterffy pedig a 2019-es kampányban 12 pontos vállalást tett, de ebből nem lett semmi, helyette jöttek Gyurcsány Ferenc pénzszivattyús emberei és rákapcsolódtak a városházára.

A héten kitették a Mutyiháza feliratot, a bűnrészesség kérdése is felmerült azóta már

Kővári János, ÖPE-KDNP frakcióvezetője ennek megfelelően rákérdezett a hat nyomozásra Péterffynél: két alpolgármestere is érintett és miért nem szólítja fel őket lemondásra, ha ilyen ügyekbe keveredtek? Felvetette, hogy a polgármester is szeretne bűnrészes lenni? Kiemelte azt is, hogy reméli, hogy a városvezetés tisztázza magát, mert ha nem, akkor nyilván le kell mondaniuk, mert méltatlanok.

Bűnrészesség: mit mondott erről Péterffy?

Péterffy Attila pécsi polgármester kissé zavarosan úgy reagált, hogy "álmodjunk csak, nem kell tisztázni magunkat, mert a nyomozás vagy képes valamit felmutatni, de képtelen". Szerinte, az alpolgármesterek nem bűnrészesek és nincsenek megvádolva.

Kővári felidézte a Bőrklinika és a Mandulás kemping cseréje kapcsán hűtlen kezelés gyanúja miatt elindított nyomozást és azt az inkasszózást, amivel a környező településeket tömörítő társulás számlájáról emeltek le 400 millió forintot. De közismertek az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos vesztegetési ügyek, de hatóságok a Magyarürögi vízfolyásnál lényegében az el nem végzett munka után kifizetett 15 millió forintos összeg miatt is bűnügyi eljárást indítottak.

Róluk van szó

Bár Kővári nem mondott neveket, de köztudott, hogy Ruzsa Csaba alpolgármester neve azért merült fel az egyik bűnügyi eljárásban Péterffy mellett, mert ő volt az, aki erősen megkérdőjelezhető módon vett fel az alpolgármesteri fizetése mellett más juttatást is. A kritikusai szerint az elkövetett törvénytelenség miatt 40 millió forintot kellene visszafizetnie Ruzsának. A másik szóban forgó illető, Nyőgéri Lajos alpolgármester, akinek felügyelete alá tartozik a szociális szféra, így az önkormányzati bérlakások is. Nyőgérit korábban már rágalmazásért elítélték, több céget is bedöntött és a cégvezetéstől is évekre eltiltották, még gazdasági bizottsági posztra sem volt alkalmas, Péterffy mégis betolta az alpolgármesteri székbe maga mellé, hiszen az MSZP-s politikus a kampányfőnöke volt 2019-ben.